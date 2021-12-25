مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم "سوزوكي" وأتوبيس نقل عام بمحيط نادي الزمالك

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، نتيجة انقلاب سيارة "سوزوكي"، بعد اصطدامها بأتوبيس نقل عام، بمنطقة العجوزة، بالقرب من نادي الزمالك، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة العجوزة، بمحيط نادي الزمالك، انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي عقب وقوع تصادم بينها وبين أتوبيس نقل عام.

أسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.