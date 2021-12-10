هل أنت في مرحلة ما قبل السكري؟ تعرف على معدل السكر في الدم والأعراض

كتبت إيناس البنا

مرض السكري، سواء كان من النوع 1 أو النوع 2 ، من الأمراض الشائعة، وله مقدمات وأعراض، ووفقا للموقع الطبى " healthline"، تشير مقدمات السكري إلى حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري من النوع 2، في هذه المرحلة ، يمكن لأي شخص إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل التحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وممارسة الرياضة بانتظام لإدارة الحالة والعودة إلى حياة صحية.

ويحتاج المرء إلى معرفة متى تكون مستويات السكر في الدم طبيعية ومتى تكون في نطاق ما قبل السكري أو السكري وهو ما نوضحه فيما يلى:

مستويات السكر في الدم الطبيعية أقل من 140 ملجم / ديسيلتر (7.8 ملليمول / لتر)

مستويات السكر في الدم قبل الإصابة بمرض السكري 140-199 ملجم / ديسيلتر (7.8 إلى 11.0 ملليمول / لتر)

عندما تتجاوز مستويات السكر في الدم 200 ملجم / ديسيلتر (11.1 ملليمول / لتر) ، فهذا يشير إلى مرض السكري من النوع 2

هل هناك أي أعراض لمرحلة ما قبل السكري؟



للأسف ، لا توجد أعراض لمرض السكري الحدي في معظم المرضى. ومع ذلك ، قد تتعارض بعض العلامات مع أعراض مرض السكري مثل:

كثرة التبول

زيادة الوزن

تعب

الجوع المفرط

العطش الشديد