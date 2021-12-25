طرق بسيطة لتعديل طريقة إعداد الشاى لتجنب زيادة الوزن

كتبت مروة هريدى

اعتاد معظم الناس على تناول مشروب معين يوميًا، وفى الغالب يكون هذا المشروب هو الشاي، ولكن هل يمكن أن يجعلك كوب الشاي المعتاد سمينًا؟ يعتبر الشاي جرعة مبهجة من الاسترخاء، وبالنسبة للآخرين فإن هذا الهوس اللطيف هو الذي يحافظ على استمراريتهم، لكن هل تعلم أن حبك هذا يمكن أن يكون في الواقع السبب السري لزيادة الوزن غير المبررة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الإضافات التي تقترن بالشاى قد تكون السبب وراء زيادة الوزن، مثل السكر المكرر المقترن بالحليب كامل الدسم يمكن أن يضيف العديد من السعرات الحرارية لهذا المشروب، بينما يحتوي كوب الشاي العادي على 126 سعرًا حراريًا تقريبًا اعتمادًا على طريقة التحضير، فإن إضافة الحليب كامل الدسم الذي يحتوي على حوالي 62 سعرًا حراريًا في 100 مل مع ملعقة كبيرة من السكر تحتوي على 48 سعرًا حراريًا يمكن أن تجعل الشاي باللبن مرتفعًا في السعرات الحرارية، ومن المثير للاهتمام، أن معظم الناس يستهلكون الشاي من 2-5 مرات في اليوم.

هناك بعض الطرق البسيطة لتعديل طريقة إعداد الشاي الخاص بك :



تقليل كمية السكر

السكر المكرر يضيف الروح إلى الشاي ولكن بدون أي مغذيات، لذلك، إذا كنت من محبي تناول الشاي، فقد يبدو تخطي السكر أمرًا صعبًا، ولكن للحفاظ على لياقتك، يمكنك إما تقليل كمية السكر في الشاي أو تقليل تناول الشاي.

اختر الحليب قليل الدسم

الشيء الآخر الذي يؤثر على عدد السعرات الحرارية في الشاي الخاص بك هو إضافة الحليب كامل الدسم، لذلك يجب استبداله بأنواع مثل حليب الشوفان أو حليب اللوز أو حليب الصويا، ويمكنك أيضًا تجربة الحليب قليل الدسم وتجنب استخدام مساحيق الحليب المحلاة والقشطة المكثفة.

استخدم الأعشاب والتوابل

أضف الأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل والقرفة والحبهان والقرنفل وجوزة الطيب إلى الشاي، حيث يساعدك ذلك على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بما يساعد بشكل أكبر في إدارة الوزن، حيث تشتهر التوابل بشكل خاص مثل القرفة أو القرنفل بقدرتها على حرق الدهون.



الشاى باللبن



الشاى