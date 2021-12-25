رئيس وزراء كندا يحتفل بمناسبة الكريسماس بصور ذكرياته مع العائلة

كتب ـ إيهاب محمد

حرص رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو على إبراز دور أسرته في حياته، حيث نشر صورة مركبة له مع العائلة احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وهى الصورة التى وثقت ترابط الأسرة معا في جميع المواقف، وتواجدها معه في الحياة السياسية والشخصية.

وعلق ترودو، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "عيد ميلاد مجيد، مع احتفالنا بالعطلات ودخول العام الجديد، لنتذكر أن الأيام الأكثر إشراقًا قادمة - وسنصل إليهم معًا، من عائلتنا إلى عائلتكم، أتمنى لكم من، هادرين، وإيلا جريس، وكزافييه، وصوفي، الفرح والصحة والحب".

رئيس وزراء كندا يهنئ عائلته بمناسبة الكريسماس



رئيس وزراء كندا وعائلته

ويشار إلى أنه فى شهر مايو من العام الماضى، احتفل جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وزوجته صوفى جريجوار، بمرور 15 عاما على زواجهما الذى تم يوم 28 مايو عام 2005، متبادلين عبارات الحب والغزل، حيث وصفها ترودو بأنها نصفه اللطيف وصديقته المفضلة وأنه لا يوجد أفضل منها على الإطلاق لتشاركه حياته.

ونشر ترودو، عبر صفحته على فيسبوك، صورة وهو يشارك زوجته برقصة رومانسية، أتبعها بتعليق: "أنت صخرتى، شريكتى، صديقتى المفضلة ونصفى اللطيف، لا يوجد أحد أفضل منك أن أكون معه فى هذه الرحلة بدلا عنك، أشكرك لكونك جزء من هذه المغامرة الرائعة، ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبتى"، بينما ردت صوفى، عبر تعليقها على الصورة، قائلة: "مازلنا مستمرين".

بعد عامين من العلاقة، تزوّجا فى حفل ضخم جداً أقيم فى كنيسة سانت مادلين أترمنت دى مونتريال، وسط عدد كبير من المدعوين والشخصيّات المهمّة، وفى عام 2007 أنجبا طفلهما الأوّل "خافيير جيمس" ثم فى عام 2009 أنجبا طفلتهما الأولى والمولود الثانى "إيلا جراس مارجريت" ثم أنجبا مولودهما الثالث هادريان عام 2014.