ترودو ينصح الكنديين بمشاهدة فيلم Die Hard فى الكريسماس وتلقى اللقاح

كتبت ريم عبد الحميد

نصح رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو مواطنيه بمشاهدة فيلم الكريسماس Die Hard مع بدء موسم عطلة عيد الميلاد فى كندا، مذكرا إياهم بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحفاظ على عائلاتهم.

وقال ترود وفى تغريدة له: "تذكروا Die Hard هو فيلم مناسب لمشاهدته فى الكريسماس، وهنا تذكير آخر: لو لم تكن قد حصلت على اللقاح، رجاء، اخرج واحصل على جرعتك. فى موسم الأعياد هذا، وطوال العام، إنه أفضل شيء يمكن أن تفعله لحماية عائلتك".

Reminder: “Die Hard” is a Christmas movie. Oh, and here’s another reminder: If you haven’t gotten vaccinated yet, please, go out and get your shots. This holiday season and all year long, it’s the best thing you can do to keep your family safe. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 18, 2021

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت يوم الجمعة رفع حظر السفر إلى مصر وتسع دول إفريقية اعتبارا من السبت. وصرح وزير الصحة الفيدرالي جان إيف دوكلوس، أن الإجراءات المحددة المتعلقة بالمسافرين من بلدان معينة ستنتهي بسبب "الأدلة الدامغة" على وجود انتقال مجتمعي لأوميكرون في معظم البلدان.

ومع القيود السابقة، لم يكن يُسمح للمواطنين والأجانب الذين كانوا في نيجيريا وملاوي ومصر وجنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو أو إيسواتيني في الأيام الـ14 السابقة للسفر بدخول كندا.

وقال دوكلوس: "بالنظر إلى الوضع الحالي ، فقد أدى هذا الإجراء الغرض منه ولم يعد ضروريًا". سيتم رفع حظر السفر رسميا يوم السبت 18 ديسمبر.

وأوضح أن "الأشخاص الذين سافروا عبر تلك الدول العشر سيخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها أولئك الذين يسافرون من دول أخرى إلى كندا".

وقال دوكلوس "إن كندا ستطلب مرة أخرى من الأشخاص العائدين إلى ديارهم بعد رحلات خارجية تستغرق أقل من 72 ساعة لتقديم اختبار سلبي. وتتزايد أعداد حالات كوفيد-19 بسرعة في كندا". وكرر نصيحة الحكومة بضرورة تجنب الكنديين والمقيمين السفر الدولي.