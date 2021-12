ترودو ينصح الكنديين بمشاهدة فيلم Die Hard فى الكريسماس وتلقى اللقاح

نصح رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو مواطنيه بمشاهدة فيلم الكريسماس Die Hard مع بدء موسم عطلة عيد الميلاد فى كندا، مذكرا إياهم بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحفاظ على عائلاتهم.

وقال ترود وفى تغريدة له: "تذكروا Die Hard هو فيلم مناسب لمشاهدته فى الكريسماس، وهنا تذكير آخر: لو لم تكن قد حصلت على اللقاح، رجاء، اخرج واحصل على جرعتك. فى موسم الأعياد هذا، وطوال العام، إنه أفضل شيء يمكن أن تفعله لحماية عائلتك".

Reminder: “Die Hard” is a Christmas movie. Oh, and here’s another reminder: If you haven’t gotten vaccinated yet, please, go out and get your shots. This holiday season and all year long, it’s the best thing you can do to keep your family safe.