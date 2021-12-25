اليوم السابع
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رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان يفتتح ندوة التوعية بمشاكل التغير المناخى

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:13 م
رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان يفتتح ندوة التوعية بمشاكل التغير المناخى الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، إن مركز التعليم والوعى البيئى بالحديقة يستضيف ندوة للتوعية بالتغير المناخى  باعتباره الموضوع الأهم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تستضيف مؤتمر cop27 خلال العام المقبل الذى ينعقد كل 3 سنوات وهذا المؤتمر خاص باتفاقية التغير المناخي العالمية الموقعة فى الأمم المتحدة .
 
وأضاف الدكتور محمد رجائى خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية للندوة، أن الدول الموقعة على الاتفاقية يبلغ عددها  179 دولة بالعالم ومصر عضو فى هذه الاتفاقية وتستضيف مؤتمر الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية فى عام 2021.
 
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، أن الندوة تهدف إلى التوعية بهذا الحدث للتعريف بمشاكل التغير المناخى.
 
وتستهدف الندوة  التعريف بالمبادرة وبرنامج "تطوع من أجل المناخ" هو برنامج لربط التنوع البيولوجي بقضية التغير المناخي وتأثير التغير المناخي علي الحياة البرية ثم تدريب التوعية بالحياة البرية المصرية وتقدمه د.ديانا حامد ، ثم ندوة عن ربط التنمية المستدامة بالتغير المناخي على أن يتم اختتام اليوم بجولة فى الحديقة.

حديقة الحيوان

اخبار مصر

التغير المناخي

التنوع البيولوجي

محمد رجائى

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