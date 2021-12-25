تطعيم 1.2 مليون طفل بالشرقية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة تغطية 102%

الشرقية - إيمان مهنى

اختتمت محافظة الشرقية، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، بتطعيم مليون و268 ألفا و157 طفلا من عمر يوم وحتي 5 سنوات، بنسبة تغطية بلغت 102%، وذلك بعد مد فترة الحملة يومي الخميس والجمعة، لاستقبال الأطفال الذي لم يتلقوا التطعيم خلال أيام الحملة القومية الأربعة السابقة، لأسباب مرضية أو موانع صحية، أو غيرها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، قامت خلال أيام الحملة بتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بجميع أنحاء المحافظة بالمجان، مشيراً إلي أن عدد الفرق المشاركة في الحملة بلغ 3310 فرقة، بواقع 529 فرقة ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 2781 فرقة متحركة جابت المنازل والحضانات، وتم تقسيمهم إلي 2373 فرقة بالريف، و937 فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة، واستهدفت الحملة تطعيم مليون، 244 ألف، 258 طفل علي مستوي المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبنائنا الأطفال، واستمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مثمناً الدعم المستمر من معالي محافظ الشرقية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وخلال تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، كما أثني "مسعود" علي أداء الفرق الطبية التي شاركت في الحملة، وما تم تحقيقه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والطقس شديد البرودة خلال أيام الحملة، مقدماً الشكر لوكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، والفرق الطبية والإشرافية المشاركة في الحملة، علي جهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر، للحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الأطفال بمحافظة الشرقية.