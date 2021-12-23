استمرار أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، استمرار فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الجمعة بأماكن التطعيم الثابتة بمدن المحافظة المختلفة.

وكان أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر نجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر، وتقدم بالشكر لجميع القائمين على الحملة والمشرفين وأعضاء الفرق على مستوى المحافظة على الجهد المميز والمبذول لتحقيق المستهدف.

وصرح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال أيام التطعيم الرسمية من يوم 19 حتي 22 ديسمبر بتطعيم 67127 طفلا من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 104.5% كما أكد مد واستكمال العمل بالحملة خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.