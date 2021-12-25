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الفرق الفنية ونجوم التحطيب يبهرون أهالى الأقصر بالمهرجان القومى للتحطيب.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:27 م
الفرق الفنية ونجوم التحطيب يبهرون أهالى الأقصر بالمهرجان القومى للتحطيب.. صور فعاليات المهرجان القومى للتحطيب
الأقصر - أحمد مرعى

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استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الحادية عشر، والذى تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى فى الفترة من 23 حتى 27 ديسمبر الجارى بمحافظة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، وذلك فى إطار توجيهات أ. د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بالحفاظ على الموروث الشعبى والهوية المصرية.

وشهدت ساحة قرية حسن فتحى بالقرنة عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية تضمنت تقديم عدد من الأغانى الشعبية التراثية، كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية مجموعة من رقصاتها وهى "الربابة، التحطيب، نخل عالي"، بينما قدمت فرقة بنى سويف للفنون الشعبية استعراضاتها الغنائية "العصاية، الصرماتي، مبيض النحاس، النوبة"، واختتمت العروض بتقديم فرقة الأقصر فقرات "الكف، التحطيب"، غناء الفنان ياسر فتحي.

وأقيم عدد من العروض الفنية بقصر ثقافة حوض الرمال، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية وهى "الشعبيات، التحطيب، رقصة السحجة، أمانة يا مراكبي"، بينما قامت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بتقديم فقرات "الآلاتية، التنورة، العصايا"، وبقصر ثقافة الأقصر قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى عدد من الأغانى التراثية وهى "صلى على النبى، أسمر شاغلنى، البت تحب الولد، يا جانينى، بنت أكابر، طيب طيب"، كما قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية موروثها الشعبى فى تابلوه "الفرح القناوى من التراث القنائى القديم"، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية استعراضات "نخل عالى، سامر التحطيب، التنورة، الخسوف"، غناء عبدالرحمن أحمد.

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