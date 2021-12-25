اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تعلن اكتشاف مقبرة قديمة و635 معبدا كهفيا وتمثالا

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:40 م
الصين تعلن اكتشاف مقبرة قديمة و635 معبدا كهفيا وتمثالا اكتشاف آثار _ صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/

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أعلن معهد علم الآثار فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، اليوم السبت، نجاح علماء آثار صينيون فى العثور على مقبرة قديمة تعود إلى عهد أسرة جين (1115-1234)، مع رسومات جدارية توضح طقساً دينياً للأسرة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن المقبرة تقع فى قرية "نيخه" ببلدة "شيوشوي" فى مدينة "يانغتشيوان"، حيث لاحظ علماء الآثار أن أربعة أشخاص دُفنوا فى المقبرة، إلى جانب وجود رسومات جدارية على مدخل المقبرة، وجدارها الرئيسي، وقوس غرفة القبر.

 

وفى سياق متصل، أعلنت الصين عن اكتشاف 635 من معابد الكهوف والتماثيل الجُرفيّة، وذلك خلال مسح ميدانى على المستوى الوطنى استمر 10 أشهر.

 

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للتراث الثقافى أن الاكتشافات الجديدة رفعت العدد الإجمالى لمعابد الكهوف والتماثيل الجُرفيّة فى البلاد إلى 5986، لافتة إلى أن 2155 منها عبارة عن معابد كهوف، و 3831 تمثالاً جُرفيّا، فيما يخضع 288 موقعاً منها للحماية على المستوى الوطني.

 

وشارك حوالى ألفى باحث من أكثر من 150 فريقاً فى المسح المذكور؛ للقيام بأعمال الفحص والتحقق من وضع حماية وحفظ مواقع الكهوف فى البلاد، مُتَحدّين ظروف العمل على ارتفاعات عالية وعوامل الطقس القاسي.

 


الصين

أخبار الصين

اكتشاف مقبرة قديمة

معبد

علماء آثار صينيون

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