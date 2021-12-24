8 معلومات عن مصنع كيما 2 للأسمدة عملاق الجنوب الأكبر فى الشرق الأوسط

كتب عبد الحليم سالم

أقيم مشروع إعادة تأهيل شركة كيما للأسمدة (الأمونيا-اليوريا) بمحافظة أسوان والذى ينتظر الافتتاح الرسمي، لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة، بالإضافة إلي إنشاء مدينة صناعية كاملة في أسوان، والتي تساهم في خلق فرص عمل في صعيد مصر. وذلك بعد تقادم المصنع الحالي والذى أوشك على التوقف. لذا تم التفكير في إقامة مشروع كيما (2) والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار، وفقاً لأسعار الصرف في حينه. وتحولت شركة كيما من شركة صدر لها قرار بالإغلاق في عام 2003 بسبب الخسائر المتراكمة وعدم جدوى تشغيلها، إلى شركة تستهدف تحقيق أرباح من بعد الخسائر المتراكمة بالاستمرارية في الإنتاج والتشغيل.

وفيما يلى أهم المعلومات عن شركة كيما للأسمدة:

1- افتتاح المشروع العملاق كيما 2 والذى تكلف نحو 12 مليار جنيه خلال أيام.

2- المشروع يضع مصر في مصاف الدول الأكثر تصديرا للأسمدة في المنطقة، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا .. 1570 طن يوريا يوميا.

3- المشروع يساهم في توفير 150 ميجاوات في الساعة للشبكة القومية.

4- ضخت الشركة القابضة نحو 11.6 مليار جنيه (قبل تحرير سعر الصرف) لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والأمونيا.

5- ومن المتوقع أن تصل مبيعات الشركة خلال العام الجارى إلى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك.

6- أغلب صادرات المصنع الجديد توجهت إلى افريقيا والهند، على الرغم من الظروف الصعبة عالميا نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها بشكل مباشر على الصادرات.

7- المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات، ويوجه جزء كبير منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، ولا سيما انه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا.

8- يهدف إلى إنشاء مدينة صناعية كاملة في أسوان، والتي تساهم في خلق فرص عمل في صعيد مصر، وذلك بعد تقادم المصنع الحالي والذى أوشك على التوقف.