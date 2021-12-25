اليوم السابع
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الرؤية والإنجاز.. إطلاق 4 نسخ من إحياء الجذور لتعزيز التعاون مع قبرص واليونان

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:06 م
الرؤية والإنجاز.. إطلاق 4 نسخ من إحياء الجذور لتعزيز التعاون مع قبرص واليونان وزارة الهجرة
كتب ـ محمود راغب

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كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الهجرة فى ملف دعم الجاليات المصرية وتعزيز التعاون الدولي وسياسة مصر الخارجية بمجالات الهجرة.
 
وأشار "الرؤية والإنجاز"، إلى أنه فى هذا الملف تم إطلاق أربع نسخ من المبادرة الرئاسية (إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS ) بهدف ربط الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.
 
وتابع: وضمن هذا المحور أيضا، هناك 500 سائح تم استقبالهم في أكتوبر 2019 في أول باخرة من قبرص بمحافظة الإسكندرية تفعيلا للمبادرة.
 
كما تم إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر وفقا لمعايير العمل - الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
 
وأشار الكتاب، إلى رئاسة مصر الاجتماع الوزارى الثانى لمبادرة الاتحاد الأفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في يونيو 2016.
 
 
 
 

الرؤية والإنجاز

إنجازات الدولة

حياة كريمة

الرئيس السيسى

الجاليات المصريه

المصريين بالخارج

احياء الجذور

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