الرؤية والإنجاز.. إنفاق 447 مليار جنيه على مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى

كتب ــ رضا حبيشى

كشف كتاب " الرؤية والإنجاز "، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة النقل، حيث تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات النقل خلال تلك الفترة.

وأوضح كتاب "الرؤية والإنجاز" مشروعات الأنفاق والجر الكهربي خلال هذه الفترة، حيث تم وجارى تنفيذ 17 مشروعا بتكلفة 477 مليار أبرزها مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) الذى يجرى تنفيذه بمبلغ 35 مليار جنيه تكلفة المشروع شاملا 19 محطة تمتد بطول 103.3 كيلو متر.

وجاء في الكتاب أن أبرز مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي خلال تلك الفترة تشمل أيضا مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يجرى تنفيذه بمبلغ 28 مليار جنية شاملا عدد 22 محطة تمتد بطول 56,5 کم، ومونوريل السادس من أكتوبر الجارى تنفيذه بمبلغ 20 مليار جنيه شاملا عدد 12 محطة بطول 42 كم، والقطار الكهربائي السريع بمبلغ 360 مليار جنيه شاملا 3 خطوط بطول 1825 كم

كما ذكر الكتاب أن هذه الفترة شهدت افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلي منصور) بمبلغ 28.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة وعدد 10 محطات تتكون منها المرحلة بطول 11.5 كم.