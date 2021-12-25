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"التعليم" تحدد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:00 ص
"التعليم" تحدد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة طلاب المدارس ـ صورة أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جرى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري، للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.
 

وأوضحت الوزارة أن رسوم التقدم للامتحانات كالتالى:

ـ  رسوم امتحانات الإعدادية 158 جنيها.
ـ رسوم امتحانات الثانوية العامة المرة الأولى والثانية 210 جنيهات.
ـ رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.
ـ رسوم امتحانات الدبلومات الفنية المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات وللمرة الرابعة 308 جنيهات.
ـ رسوم امتحانات الدراسات التكميلية: 208 جنيهات.
ـ رسوم امتحانات المواد القومية 1500 جنيه عن كل مادة.
ـ رسوم امتحانات منازل ثانوي عام صف أول وثاني 300 جنيه.
ـ رسوم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني 400 جنيه.


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