التعليم: الإدارات تضع أسئلة امتحان نصف العام للرابع الابتدائى من بنوك أسئلة

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تخوف بعض أولياء الأمور من عدم تحديد نهاية مقررات شهر ديسمبر التى من المقرر أن تأتى منها امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى غير مبرر، موضحة أن الأسئلة تضعها الإدارات التعليمية من واقع بنوك للأسئلة وهذه البنوك تتضمن محتوى المقرر الدراسى حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى وبالتالى تصبح اللجنة الفنية التى من شأنها اختيار الأسئلة مقيدة وملتزمة بما ترسله لها الوزارة من أسئلة



كان أولياء أمور طالبوا الوزارة بتحديد نهاية مقرر شهر ديسمبر قبل انطلاق الامتحانات فى نهاية الفصل الدراسى الأول.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي 2021\2022 المقام في الفترة بين السبت 15/1/202 إلى الخميس 20/1/2022 للصف الرابع الابتدائي، حيث أكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة:-



- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.



- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا، ويتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.