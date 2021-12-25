إخلاء سبيل دجال المحلة بكفالة مالية على ذمة القضية

الغربية مصطفى عادل

قررت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل المتهم بممارسة أعمال السحر والدجل، بمنطقة منشية البكري بكفالة مالية على ذمة القضية، بعد القبض عليه بمعرفة الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا، برئاسة اللواء أسامة حتاتة مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لانتحاله صفة طبيب وقيامه بأعمال السحر والدجل وعثر بحوزته على مجموعة كتب سحر ودجل وطلاسم وهواتف محمولة بها بعض ادالة الإدانة.

كانت النيابة، قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وزعمه علاج ضحاياه من السحر والمس باستخدام الدجل، وعثر بحوزته على مجموعة كتب لطلاسم سحر وهواتف محمولة، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائمه، وقام المتهم بعمل استئناف على قرار حبسه وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد رصدت قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة المتهم، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديده والوقوف على نشاطه الإجرامي، وتم استهداف المتهم والقبض عليه أثناء تواجده داخل شقة بمنطقة منشية البكرى، وبحوزته كتب طلاسم وسحر وأدوات تستخدم فى ذلك الشأن، وهواتف محمولة.

وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة طبيب بالهلال الأحمر، وادعاء المتهم قدرته على العلاج بالسحر والشعوذه، كما توصلت التحريات إلي قيامه بإنشاء مركز للعلاج النفسي بمحل سكنه.