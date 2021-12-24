هيئة ميناء دمياط تعلن عن استقبال 27 سفينة خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 27 سفينة صادر ووارد، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12839طنا تشمل 6336 طن فوسفات و1350 طن رمل و596 طن أسمنت و937 طن نترات و3620 طن زيت طعام.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 93611 طنا تضم 43838 طن ذرة و13414 طن قمح و13456 طن خردة و7821 طن حديد و14000 طن سلاج و965 طن بسلة و521 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 117 طنا.

وسجلت إجمالى حركة الصادر من الحاويات 408 حاويات مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يجرى تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر وسلوفينيا وأندونيسيا ومالطا وفيتنام وهونج كونج وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا والصين.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1349 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125726 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138720 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4236 شاحنة.