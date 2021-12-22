ميناء دمياط : حركة الصادر من البضائع العامة تسجل 9 آلاف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ، كما أستقبل اليوم ناقلة الغاز المسال ( GASLOG SAVANNAH ) ، والتى ترفع علم انتجوا و يبلغ طولها 285 مترا و بعرض 43 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة، تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال.



تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان ، و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9391 طن تشمل : 6691 طن فوسفات و 2700 طن رمل .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59156 طن تشمل : 30363 طن ذرة و 7418 طن قمح و 716 طن خشب زان و 75 طن صويا و 6900 طن خردة و 13184 طن حديد و 500 طن عدس .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 531 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بصل أخضر و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) ، و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و فلفل و ريحان و كراوية و كتان ) و فواكه ( برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و الكويت و مالطا و ايطاليا و هولندا و اسبانيا و المانيا و الهند و كندا و هونج كونج و إنجلترا و باكستان و الصين و بنجلاديش و جواتيمالا و امريكا .



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2096 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115134 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141618 طنا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2380 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و سوهاج ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4216 شاحنة .









