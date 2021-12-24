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مصرع شاب على يد شقيقه إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:16 م
مصرع شاب على يد شقيقه إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية الشهابى التابعة لمركز كوم حمادة البحيرة واقعة مأساوية حيث لقى شاب مصرعه على يد شقيقه أثر مشاجرة عنيفة بينهما بسبب الخلافات العائلية.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ من أهالي قرية الشهابي التابعة لمركز كوم حمادة بوقوع مشاجرة بين شقيقين أدت إلى مصرع أحدهما ويدعى "ع ف ح " 38 سنة.

وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 

 


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