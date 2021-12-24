مراكب النجاة تعبر محطاتها السادسة بحصاد وزارة الهجرة 2021.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015 وحتى الآن؛ وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير وتنمية قرى الريف المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد عام 2021 الذي العديد من الجهود والأنشطة في ملفات مختلفة من بينها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإحياء الجذور، و دمج المصريين بالخارج فى المشروع القومى حياة كريمة .

وكشف حصاد وزارة الهجرة 2021، عن آخر إنجازات الوزارة فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث بدأ العمل فى هذا الملف منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فقد وضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج. وقد شهد العام الماضي زيارة محافظات الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.

وشملت خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وهذا العام شهد زيارتين لمحافظتي بني سويف والدقهلية المحطتين الخامسة والسادسة لمبادرة "مراكب النجاة"، بهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب دعم وتأهيل الشباب هناك وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة أمام الشباب المصري، كما تم عقد لقاءات مع أهالي المحافظتين وكذلك استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظتين في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.