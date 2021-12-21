رئيس وزراء إيطاليا: استخدام الهجرة غير الشرعية كأداة للضغط الجيوسياسى غير مقبول

فاطمة شوقى

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، استغلال تدفقات المهاجرين غير الشرعيين كـ"أداة للضغط الجيوسياسي"، في إشارة للتوترات على الحدود الأوكرانية الروسية.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن دراجي قوله، في ختام المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا حول العالم، "استخدام المهاجرين كأداة للضغط الجيوسياسي أمر غير مقبول، وفي الوقت نفسه ، يجب أن نواصل الحوار ، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف" وشدد دراجي "نحن مصممون على الحد من النزاعات الواضحة بشكل متزايد على الحدود الشرقية لأوروبا.

وتابع: "أنا أشير إلى التوترات في أوكرانيا مع روسيا، والأزمة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، يجب أن نكون حازمين في إدانة أي استفزاز".