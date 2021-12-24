اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد بكنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:28 م
محافظ جنوب سيناء يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد بكنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام جانب من الاحتفالات
جنوب سيناء: ياسر عامر

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هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعموم المصريين بمناسبة عام ميلادي جديد متمنياً دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ مساء اليوم الجمعة، كنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام " للكاثوليك بشرم الشيخ، على رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بالعيد.

وكان في استقبال المحافظ المطران مكاريوس توفيق المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للكاثوليك، والاب ارميا نشأت راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ.

وقام المحافظ بتهنئة الجاليات الأجنبية التي كان أغلبها من الإيطاليين الزائرين للمحافظة وبعض المقيمين بعد انتهاء القداس الاول الذي اقامته الكنيسة للجاليات الأجنبية، تلاه قداس للمصريين الكاثوليك المقيمين والزائرين لشرم الشيخ.

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