شاهد قداس عيد الميلاد من كنيسة القديس يوسف بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، حيث ترأس القمص يوأنس أديب راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، قداس أعياد الكريسماس، بكنيسة القديس يوسف بمدينة الغردقة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وقال القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، إن جميع كنائس المحافظة جهزت وأنهت استعدادتها لاستقبال الاحتفال لقداس الكريسماس على مدار يومين اليوم الجمعة 24 إلى 25 ديسمبر الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.

وأضاف راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر في بيان له، أن هناك إجراءات احترازية ووقائية، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه لن يسمح بدخول الكنائس أثناء الاحتفال إلا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.

وتابع أنه سيكون هناك مجموعة من أبناء الكنيسة، تعمل على تنظيم عمليات دخول الكنيسة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة، ولن يسمح بدخول الكنيسة إلا لحاملي شهادة التطعيم بلقاح كورونا، بالإضافة للتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي التي تم الانتهاء منه من قبل أعضاء الكنيسة.