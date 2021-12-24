محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد فى كنيسة سانت أوجينى.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من زيارة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لكنيسة سانت أوجيني، لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد.

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة سانت أوجيني في نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

وهنأ محافظ بورسعيد، شعب الكنيسة ببورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري نسيج واحد.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيكولاس حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، موضحاً أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها فالنسيج المصري نسيج قبطي اسلامي فرعوني، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفا: “هذا عيد لكل المصريين".

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء

يذكر أنه كان قد زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، عددا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



المحافظ-ومسذولي-الأوقاف-و-الأزهر-بالكنيسة



جانب-من-الحضور-بالكنيسة



جانب-من-قداس-غيد-الميلاد-المجيد



قداس-عيد-الميلاد-المجيد