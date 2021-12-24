محافظ القليوبية: رفع 2000 طن قمامة بحملة نظافة مكبرة من شوارع شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة مساء أمس الخميس، استمرت حتى منتصف الليل لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا الخيمة، باستخدام معدات حي غرب وشرق شبرا الخيمة ودعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، حيث تمت الحملة باستخدام 13 سيارة كبيرة حمولة 20 طن و7 سيارات صغيرة حمولة 6 طن وباستخدام 5 لودر كبير وسيارة كنس، وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 2000 طن قمامة من شارع 135 وشارع أحمد عرابي، وشارع 15 مايو، ومحور العصار وشارع ترعة الإسماعيلية من الإتجاهين الشرقي والغربي.

وخلال الحملة، وجه المحافظ، بالاستمرار في رفع التراكمات بشكل يومي وزيادة عدد العمال بالشوارع وإلزام المتعهدين بالجمع السكني من المنازل وعدم السماح لأي مواطن بإلقاء القمامة بالشارع والتنبيه على أصحاب المحلات والمصانع والشركات بوضع القمامة في الأماكن المخصصه لذلك، وضبط أي سيارة تلقي المخلفات في غير المكان المخصص لها، مشددا على ضرورة التعامل بحزم وتحرير المحاضر والغرامات الفورية مطالبا بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية.

ووجه المحافظ، خلال الحملة أيضا إدارة المرور بالتعامل بكل حزم مع السيارات التي تسير عكس الاتجاه سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية وشن حملات لضبط المخالفين واتخاذ أقصى عقوبة حيالهم، مشددا أيضا على ضرورة تنظيم خط سير التوكتوك طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

وشدد المحافظ، أيضا خلال الحملة على ضرورة تنظيم الساحات والجراجات وأن تكون في إطار قانوني وأن لا تتعارض أو تتسبب في غلق الشارع وعرقلة الحركة المرورية ومراجعة جميع الساحات وإزالة غير المرخص منها وتحرير محاضر لأصحابها مطالبا بالإستمرار في شن حملات الإشغالات لإعادة الإنضباط، وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على ال مخالفين.

وشارك في الحملة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وأحمد جمعة نائب رئيس مدينة قليوب.