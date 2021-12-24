محافظ أسيوط: حياة كريمة مشروع القرن لسد الفجوات التنموية بالقرى وتحسين المعيشة

هيثم البدري

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذى الحالى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمرحتلها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بعدد 149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتيه وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة، جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الطرق ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وأسامة أحمد مدير وحدة الرصف التابعة للمحافظة.

وناقش اللقاء آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى المحافظة مستعرضًا بشكل تفصيلي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات والتى يجرى تنفيذها من خلال خطة عمل متكاملة بين مختلف الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات وتسابق الزمن للانتهاء من المشروعات من أجل تقديم حياة أفضل لأهالى تلك القرى مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها فى التوقيتات المحددة وتذليل أى مشكلات تعترض التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمبادرة ووضعها على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة بهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لتفاصيل تنفيذ المشروعات ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير بصفة مستمرة "كل فيما يخصه" متضمنة الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية مؤكدًا على تذليل كافة العقبات لدفع العمل في المشروعات وفق البرامج الزمنية المستهدفة وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات وسرعة استكمال توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات.

ويذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قري الريف المصري يعد مشروع القـرن المصري حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في بداية عام 2019 والتي تحولت إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 ويهدف هذا المشروع إلى سد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالدعم في هذه المناطق.