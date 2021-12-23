هل تشعر بألم في الرقبة والظهر خلال فصل الشتاء؟ اعرف طرق الوقاية

فاطمة ياسر

خلال فصل الشتاء يظهر علي البعض ألم شديد في عدة أماكن متفرقة بالجسم، فالشعور بألم الظهر والركبة، واليد والقدمين شيء شائع خلال الشتاء، ولذا نوضح العديد من الأسباب وطرق تجنب كل منهم وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير، أن السبب في الإصابة بألم ببعض أماكن الجسم المختلفة هو الطقس البارد الذي يؤثر على جميع أعضاء الجسم، فعدم تناول الأطعمة الصحية خلال هذا الفصل تعد من أبرز الأسباب أيضا.

ومن ضمن أماكن الشعور بألم في فصل الشتاء التالي:

- الإصابة بألم في الرقبة والكتفين والظهر:

السبب في هذا الأمر الجلوس بطريقة خاطئة، وهذا الأمر يتسبب في تعرض العمود الفقري للعديد من مشاكل الصحية التي يترجمها بالتعرض لألم شديد في الكتفين والرقبة والظهر أيضا، والحل هو الجلوس بطريقة صحية واسترخاء الكتفين، مع القيام بالتمدد لتخفيف الألم ومساعدة العضلات على الارتخاء.

- آلام الركبة:

تتعرض أوتار وعضلات الركبة للتيبس نتيجة للجلوس بطريقة خاطئة، ويتسبب في هذا الأمر الشعور بألم شديد، وأيضا خلال فصل الشتاء يزداد هذا الأمر سوء بسبب برودة الطقس، ولذا عليك القيام بالتمارين الرياضية الخاصة بتحسن الركبة، وتجنب الجلوس الخاطئ، وتدفئتها خلال فصل الشتاء.

- آلام القدم:

عند التعرض للإصابة بألم في القدمين خلال فصل الشتاء، يكون السبب عدم أخذ القسط الكافي من الراحة، ولذا عليك ممارسة المشي الصحي لتجنب الإصابة بألم شديد يصعب تحمله.