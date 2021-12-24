كيف تتخلص من الوزن الزائد على الطريقة الكورية؟

كتبت مروة هريدى

مهمة إنقاص الوزن للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة شاقة لمعظمنا، حيث نسعى للبحث عن أنواع ريجيم تناسبنا تساعدنا على إنقاص الوزن بفعالية، ولكن ليست فقط الأنظمة الغذائية، بل يجب اتباع نمط حياة صحى للحفاظ على الوزن بعد فقدانه والاستمرار على الوزن الصحى، ويرصد تقرير موقع "Healthline" 5 عادات من أسلوب حياة الكوريين ستساعدك على إنقاص الوزن وعيش حياة أكثر صحة.

الخضراوات

الطعام المفضل لدى الكوريين هي الخضراوات، فهم يأكلون الكثير من الخضار وهى أحد الأسباب الرئيسية وراء أجسامهم النحيفة والصحية.

الأطعمة المخمرة

الكيمتشي هو طبق جانبي كوري ستجده دائمًا بجانب الوجبة لديهم مثل المخلل لدينا، وهو طبق كوري تقليدي يتم تحضيره باستخدام الخضار المخمرة، ومعظمها من الملفوف والفجل والبصل الأخضر وغيرها، وتضاف إليه توابل مثل الملح والبصل والزنجبيل والثوم والفلفل الحار، حيث تساعد الأطعمة المخمرة على إنقاص الوزن بشكل كبير.

قلل من الوجبات السريعة

من المفاهيم الشائعة بين الكوريين أن تناول الطعام المطبوخ في المنزل هو الأفضل دائمًا على عكس الوجبات السريعة أو مأكولات الشارع، نظرًا لأن معظم وجباتهم يتم طهيها في المنزل ولا يتناولون أطعمة من الخراج إلا نادرًا، لذلك فإن أجسامهم تكون أكثر صحة ولياقة.

ممارسة الرياضة

نمط الحياة الكوري يعتمد على المشي والجري، حيث يفضلون عادة السفر لمسافات قصيرة أو الأماكن القريبة بالمشى فلا يميلون إلى ركوب وسائل النقل العام أو الخاص، بسبب طبيعتهم حيث يفضلون أي شيء على نمط الحياة المستقرة، فإنهم يتمتعون بأنماط حياة صحية وأجسام أكثر صحة ولياقة بدنية رائعة.

المأكولات البحرية

تظل المأكولات البحرية جزءًا كبيرًا ومهمًا من النظام الغذائي الكوري، حيث تعد المأكولات البحرية مصدرًا رائعًا للبروتينات الخالية من الدهون والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، ولأنها غنية بالبروتين، فإنه يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترات أطول والحفاظ على وزن صحية.



العادات الكورية فى تناول الطعام لانقاص الوزن



تناول الاسماك