اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الميثانول فى مصر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:09 م
كل ما تريد معرفته عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الميثانول فى مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبل أيام مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته"، وهو ما يصنف بأنه أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، فما هي تفاصيل هذا المشروع الضخم؟

 

س. أين يقع هذا مشروع العالمية للميثانول الجديد؟

ج. يقع على المشروع الجديد بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

 

س. ما هو حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع ومساحته؟

ج. المشروع مصنف كأكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بطاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بمليون طن ميثانول من المرحلة الأولى للمشروع و400 ألف طن أمونيا سنوياً، ويقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، ويشمل مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع.

 

س. ما هي التكلفة الإنتاجية للمشروع؟

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2.6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بـ1.6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها بمليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات.

 

س. كم عدد فرص العمل التي يوفرها المشروع عند اكتماله؟

ج. يوفر مجمع "العالمية للميثانول" حوالي 1.200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030.

 

س. ما هو هيكل المؤسسين لمجمع الميثانول؟

ج. يضم هيكل مؤسسي مجمع العالمية للميثانول كبرى الشركات المحلية العاملة في مجال البتروكيماويات وهي شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، وهو أكبر مجمع لصناعات الميثانول ومشتقاته في المنطقة الصناعية بالسخنة.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

بتروكيماويات

مجمع العالمية للبتروكيماويات

يحيى زكى

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