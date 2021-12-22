اقتصادية قناة السويس تسلم أراضى مجمع العالمية للبتروكيماويات الجديد فى يناير

كتب: مدحت عادل

كشفت مصادر مسئولة عن موعد تسليم أراضي مشروع مجمع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي تم توقيع عقد إنشائه بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة أمس الثلاثاء.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إنه من المخطط أن يبدأ تسليم أراضي مشروع البتروكيماويات الجديد أوائل يناير المقبل، تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع المصنف كأكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بمليون طن ميثانول من المرحلة الأولى للمشروع و400 ألف طن أمونيا سنوياً.

ويقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، ويشمل مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2.6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بـ1.6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها بمليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات.

وتسابق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الزمن من أجل تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات لقطاع البتروكيماويات، وذلك عن طريق تأسيس مشروعات مليارية لخدمة الاقتصاد المصري، حيث يأتي المشروع في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.