فصل التيار الكهربائى عن 26 منطقة بمدينتى كفر الشيخ ودسوق غدا للصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائى عن 26 منطقة بمدينتى كفر الشيخ ودسوق، غدًا السبت، لأعمال الصيانة، وأعلنت عن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً بكفر الشيخ، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً، بدسوق لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وشملت المناطق التي سيتم فصلها بشرق مدينة كفر الشيخ 20 حيا، وتم إخطار مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتشمل المناطق والأحياء كل من «تقسيم وشارع المصنع، شارع الجمهورية، تقسيم الأوقاف، شارع الجيش، المستشفى العام، الرمد القديم والجديد، بنك الدم، مستشفى الكبد، منطقة القنطرة، تقسيم زهور، القضاة، التجاريين، النيابة العامة والإدارية، تقسيم الشرطة، المحاسبين، المحافظة، قضايا الدولة، منطقة ميت علوان، عمارات الـ47، ومستشفى الهلال الأحمر».

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بدسوق، وتم إخطار مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة بالأعمال،و تبدأ هذه الأعمال في التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، يوم السبت المقبل.

والمناطق والقرى المستهدفة بفصل التيار الكهربائي في دسوق هي، قرية منية جناج وتوابعها، "قرية أبو مندور، جزء من قرية المندورة، وفي مدينة دسوق، شارع الشركات، وشارع الاستاد، وشارع موقف الأرياف".