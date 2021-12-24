شكوى من انخفاض بلاعات صرف نجع الكنوز بأسوان عن مستوى الأرض.. والمحافظ يرد

أرسل القارئ أسامة عبد الرحمن صالح شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، قائلا: "نعاني أهالي منطقة نجع الكنوز بدراو محافظة أسوان من انخفاض مستوى مناهيل الصرف الصحي عن مستوى الأرض بصورة كبيرة، تجعلها عرضة للانسداد المتكرر بسب سقوط الرمال والأتربة، وتسبب بالتالي طفح المجاري داخل المنازل ومطلوب رفع مستوى المناهيل".
فى المقابل، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بسرعة إنهاء المشكلة وإيجاد حلول جذرية لها، والذى أفاد بأنه تم إزالة أسباب الشكوى بمعرفة العاملين بالصرف الصحى ودعم من الوحدة المحلية وإشراف نائب رئيس مركز ومدينة أسوان.
كما أنه جرى الاتصال بالمواطن أسامة عبد الرحمن صالح، والذى قدم الشكوى، حيث أكد أنه بالفعل جرى حل المشكلة.
كما أنه جرى الاتصال بالمواطن أسامة عبد الرحمن صالح، والذى قدم الشكوى، حيث أكد أنه بالفعل جرى حل المشكلة.
الصرف
الصرف
تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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