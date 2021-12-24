شكوى من انخفاض بلاعات صرف نجع الكنوز بأسوان عن مستوى الأرض.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى- أسوان - عبد الله صلاح

أرسل القارئ أسامة عبد الرحمن صالح شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، قائلا: "نعاني أهالي منطقة نجع الكنوز بدراو محافظة أسوان من انخفاض مستوى مناهيل الصرف الصحي عن مستوى الأرض بصورة كبيرة، تجعلها عرضة للانسداد المتكرر بسب سقوط الرمال والأتربة، وتسبب بالتالي طفح المجاري داخل المنازل ومطلوب رفع مستوى المناهيل".

فى المقابل، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بسرعة إنهاء المشكلة وإيجاد حلول جذرية لها، والذى أفاد بأنه تم إزالة أسباب الشكوى بمعرفة العاملين بالصرف الصحى ودعم من الوحدة المحلية وإشراف نائب رئيس مركز ومدينة أسوان.



كما أنه جرى الاتصال بالمواطن أسامة عبد الرحمن صالح، والذى قدم الشكوى، حيث أكد أنه بالفعل جرى حل المشكلة.





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