"دفى نفسك وادعيلنا".. علبة عدس مجانية من شادر الخير لأهالى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، بعنوان "وجبة عدسة دفي نفسك وادعلنا"، لتوزيع وجبة العدس بجوار مسجد المرسي بمدينة بيلا تزامنا مع موجة الطقس البارد"، ذلك لمجموعة من الشباب المتطوعين يقومون بتوزيع الوجبات على المواطنين، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الجونتيات والكمامات.

وقال الدكتور محمود عثمان، مجموعة من شباب وأهالي بيلا، أردنا إطلاق مبادرة "دفي نفسك وادعلنا" لتوزيع العدس على المواطنين، لتنطلق مع بداية الطقس البارد وفصل الشتاء، وبدأنا تجهيز وجبة العدس لتوزيعها على المارة والراغبين ساخنة، وتوزع الوجبات عقب صلاة الظهر يومياً، وكانت البداية بـ 600 عبوة وزاد الإقبال على التوزيع اليوم الجمعة حوالي 1500 عبوة، مما يدل على الإقبال على المبادرة.

وأكد عثمان، أنه يتمنى من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة إطلاق مثل هذه المبادرات، لمساعدة المحتاجين، إضافة لتقديم وجبات للجميع، موجها الشكر لكل الداعمين والمشاركين في المبادرة.

وأضاف الشيخ محمد فرج،إمام وخطيب ، كل الهدف من المبادرة تقديم وجبة ساخنة من العدس، لأن العدس هو الوجبة التي يقبل عليها المصريون في فصل الشتاء، وتقدم الوجبات في علب طعام، بالإضافة لتقديم رغيف خبز وليمون ونعنان، لتكون الوجبة جاذبة لراغبيها، ولايوجد ح محدد للوجبات بمعنى يأخذ الشاب أو الطفل أو الرجل أو السيدة مايريده من عدد من علي العدس.

وأحمد السكري، من أهالي بيلا، أردنا فقط تقديم وجبة سهلة ومغذية مدفيه في فصل الشتاء، باغين وجه الله بها، مقدما الشكر لكل المساهمين في الوجبة لتقديمها للراغبين.

وقال السعيد محمد، اردت المشاركة في المبادرة بتوفير الخبز للراغبين في الحصول على علبة العدس وما تحتويه من مواد غذائية، معبرا عن سعادته بالمشاركة.

وقال السيد العزب، الطباخ، إنه يتم تجهيز ما تشتمل عليها الوجبة مساء كل يوم والتي تشمل 10 عناصر غذائية ، منها العدس والبطاطس والجزر والمكرونة والشعيرية وغيرهم لتكون وجبة متكاملة، وكانت بداية المبادرة ب 600 وجبة وكنا متخوفين من عدم الاقبال، ومع زيادة العدد زدنا الوجبات في اليوم الثاني لـ 800 وجبة واليوم الثالث 1200 وجبة وفي اليوم الثالث 12500 وجبه، تستهدف الحملة أى مواطن موجود فى البرد.

وقال محمد السيد، مواطن من أهالي بيلا،ندعوالله أن يجزي كل المشاركين في المبادرة خيراً، فالمارة من أهالي بيلا وغير المصريين من سوريين وغيرهم يتوجهون للحصول على وجبة العدس المغذية فأصبح الموقع بجوار مسجد المرسى قبلة لكل من يريد أن يدفي نفسه.