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وكالة الفضاء: إنشاء أول قمر صناعى تعليمى للجامعات المصرية فى 2020

الأحد، 16 فبراير 2020 01:42 م
وكالة الفضاء: إنشاء أول قمر صناعى تعليمى للجامعات المصرية فى 2020 الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن البرنامج الحالى لوكالة الفضاء المصرية يعمل على محور بناء البنية التحتية على المدى القريب للوكالة والذى تحدد على المدى القريب في 3 سنوات مالية 2020-2023. 
 
وتابع القوصي خلال المؤتمر "يوم الفضاء المصري" بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، قائلًا: "إنه في الوقت الحالي تتم مناقشة وضع قانون خاص للوكالة"، وأشار إلى أنه  سيتم إنشاء خلال هذا العام أول قمر صناعي تعليمي للجامعات المصرية تحت إشراف وتدريب المهندسين في وكالة الفضاء المصرية". 
 
وأوضح أنه منوط بالوكالة في الوقت الحالي بناء أنظمة المهام الفضائية وهي مهام بيئية ومراقبة الأرض، ومهام واتصالات وبرنامج أقمار توطين التكنولوجيا، ولا يوجد حتي الآن قياس لتقسيم الأقمار من حيث التسمية.
 
واختتم قوله: " اتجاه للوكالة حاليًا حول محور استكشاف الفضاء وهذه نقطة هامة للغاية، وكيف يمكن لمصر أن تتميز لتكون قائدة لقطارة الفضاء خاصة في معرفة والتخلص من الحطام الفضائي، وهناك اتجاه يفرض على الدولة التي ستطلق القمر الصناعي كيفية التخلص منه إن لم ينهي عمره الافتراضي بنجاح أو عودته مرة أخرى بسلام عند انتهاء مدته، وهبوط مركبة فضائية للقمر هذا مشروع طموح لوكالة الفضاء، وهناك دولة متقدمة في هذا المجال عرضت علينا المساعدة والمشروع قيد الدراسة".
 
ويأتى المؤتمر  تحت شعار "الفضاء من أجل المجتمع"، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، بالتنسيق  مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة طلاب المدارس والجامعات وأبناء المجتمع من جميع الأعمار والأعمال.

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