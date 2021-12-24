بث مباشر.. صقيع وسماء ملبدة بالغيوم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والذي اتسم بالصقيع وسماء ملبدة بالغيوم ،مساء اليوم الجمعة، واستمرار انعقاد غرف العمليات بالمحافظة الرئيسية بالديوان والفرعية بمجالس المدن.



واستمرت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي بعد أن توقفت لمدة 4 أيام، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد خلال مطلع الأسبوع الحالي، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بغزارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية اليوم عن تكاثف للسحب المخفضة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى قد يتساقط منها الامطار الخفيفة على مناطق محدودة خلال فترة النهار ومع دخول الليل تنتهي فرص سقوط الأمطار خاصة على القاهرة.