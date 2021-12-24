اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بداية عودة الاستقرار للإسكندرية.. الشمس ساطعة والثلوج اختفت تابع حالة الطقس.. لايف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:05 م
بداية عودة الاستقرار للإسكندرية.. الشمس ساطعة والثلوج اختفت تابع حالة الطقس.. لايف حالة الطقس
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية بعد تحسن حاله الطقس اليوم الجمعة، بعد أسبوع من الطقس السيء شهدته محافظة الإسكندرية فى نوه الفيضه الصغرى.

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة، وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية، منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور .



على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية، تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

 

الطقس بالإسكندرية
الطقس بالإسكندرية

 

حالة الطقس
حالة الطقس

 

 

طقس الإسكندرية الأن
طقس الإسكندرية الأن

 

 

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

 


 


الطقس في مصر

الطقس اليوم في مصر

طقس اسكندرية

الطقس في الاسكندريه

الطقس في الإسكندرية اليوم

اسكندريه

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة