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التوزيع الكامل للاستثمارات الحكومية لإقليم جنوب الصعيد.. أسوان فى المقدمة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:30 ص
التوزيع الكامل للاستثمارات الحكومية لإقليم جنوب الصعيد.. أسوان فى المقدمة مدن الجيل الرابع بأسوان
كتبت نورا فخرى

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يحظى إقليم جنوب الصعيد علي النسبة الأكبر بواقع (55.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال العام المالي الجاري 21/22 وبقيمة 51 مليار جنيه.
 

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا حجم الاستثمارات الموجهة إلى كل محافظة بإقليم جنوب الصعيد:

 
1-            تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بواقع 28.6%.
 
2-            تأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية بنسبة (25.7%).
 
3-            تأتي محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة بواقع (18.2%) و (18%) على التوالي.
 
4-            جاءت محافظة الأقصر في المركز الأخير بنسبة 9.4%.
 
وجاءت هذه المخصصات انطلاقا مما توليه الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.
 
وفي هذا الصدد، توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان استثمارات حكومية قدرها نحو 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.
 
ووفقا لخطة التنمية المقدمة من الحكومة، تمول الخزانة العامة منها نسبة 80 % من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 74 مليار جنيه.

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