اعرف كيفية ممارسة تمارين رياضية في وقت أقل وتحقيق نتائج أفضل لإنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

يعد وضع جلسة تمرين في جدولك اليومي تحديًا كبيرًا خاصةً عندما يتعين عليك التوفيق بين الأسرة والعمل واللياقة البدنية في وقت واحد، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن التمرين لمدة 3 أيام والتمرين لمدة 6 أيام كان لهما نفس التأثير على الأفراد الذين يؤدونها، وهو ما يؤكد على أهمية شدة التمرين أكثر من عدد الأيام التي تمارسها، يمكن أن يساعدك التركيز على ضرب حركات معقدة بكميات مناسبة من الوزن في تحقيق المكاسب التي ترغب فيها من خلال العمل مرتين فقط في الأسبوع، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. النقاط الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء أداء التمارين:



الحجم والشدة

يمكن أن يؤدي الحجم والشدة إذا تم تنظيمهما بكفاءة، إلى تحويل تمرين قصير إلى تدريب فعال ومفيد، يشير الحجم إلى عدد التمارين التي يقوم بها الفرد "التكرار"، أما الشد يشير إلى مقدار الجهد المبذول في التمرين.

انتبه لجسدك

التعب هو عامل آخر يجب أن تأخذه في الاعتبار بشكل خاص، خاصة إذا كانت أهدافك تتجاوز القوة وتصل إلى بناء العضلات أو الصحة العامة واللياقة البدنية، فالإرهاق الميكانيكي أو تلف الألياف العضلية الفردي هو الشكل الأول للإجهاد الذي يتسبب في إصابتك بألم بسيط في اليوم التالي، حيث يؤدي التعب الأيضي إلى الإرهاق بسبب استنفاد الجليكوجين، ويحتاج الفرد العادي ما يقرب من 24-48 ساعة لاستعادة هذا الجليكوجين وهذه هي الأيام التي يمكنك اعتبارها أيام راحة.

أهمية أيام الراحة

يمكن أن يثبت التمرين لمدة ثلاثة أيام في حياتك أنه فعال فقط عندما يتم أخذ الأيام الثلاثة الأخرى للراحة والتعافي، حيث يمكن أن تؤدي التدريبات المكثفة إلى الإفراط في استخدام الأنسجة أو التعرض للإصابة نظرًا لأن الجسم يصبح في حالة مرهقة بعد التدريبات عالية الكثافة، لذلك يلزم يومًا للتعافي حتى يصل الدم إلى جميع أجزاء الجسم.

اجعل تدريباتك أكثر كفاءة

العمل على الحركة والتكييف والقوة هي العوامل الرئيسية الثلاثة التي تعتمد عليها اللياقة البدنية بشكل عام، سيساعدك العمل على هذه العوامل بشكل كبير وتحسين التدريبات الخاصة بك.

الشدة المثالية

يمكن أن يؤدي الإحماء لمدة خمس دقائق متبوعًا بخمس دقائق من التمارين التصحيحية أو العمل الحركي إلى تحقيق العجائب في تمرينك العام، قم بتمرين القوة الكلية للجسم لمدة 15 دقيقة مع حركات أوزان معقدة وفترات تكييف، يمكن أن يتبع ذلك جلسة تهدئة مدتها خمس دقائق.



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