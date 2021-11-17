نصائح سهلة لتحقيق أقصى فائدة من جلسة التمرين.. منها أغلق هاتفك

كتبت مروة هريدى

إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فهناك مجموعة من الأشياء التي يجب عليك القيام بها، أهمها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول أطعمة صحية غنية بالعناصر الغذائية، فهي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي وضمان صحتك العامة، وفي حين أن التمرين هو أفضل طريقة لتحقيق الأهداف المرجوة والبقاء في حالة صحية جيدة، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعلها سهلة وأكثر فاعلية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

خطة للتمرين



سواء كنت جديدًا في تجربة التمرين أو كنت مستعدًا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، تأكد من أن لديك خطة، إن القيام بكل شيء بدون خطة مناسبة لن يجعلك أقل كفاءة فحسب، بل سيضيع أيضًا قدرًا هائلاً من وقتك دون فائدة، لذلك ركز على ما تريد القيام به، والمنطقة التي ترغب في استهدافها من جسمك والبدء في تحقيق هدفك النهائي في إنقاص الوزن.

تخلص من كل مصادر الإلهاء حتى هاتفك



أول شيء يجب عليك فعله أثناء دخول جلسة التمرين هو التخلص من جميع أشكال التشتيت، مثل التوقف عن مشاهدة الموبايل وحتى التفكير السلبي، حيث يمنحك ذلك نتائج مهمة ويُحسن من أدائك.



استغنى عن موبايلك فى جلسة التمرين

استمع إلى موسيقى

أفضل طريقة لشحن روتينك التدريبي هي الاستماع إلى بعض الموسيقى، وهو شيء يبقيك على قدميك ويساعدك على الاسترخاء، إذا ركزت فقط على ممارسة الرياضة وابتعدت عن كل المتعة التي يمكنك الاستمتاع بها، فقد تشعر بالملل وتفقد الاهتمام بما تفعله.



جلسة التمرين

تمدد قبل أن تبدأ التمرين

قبل أن تبدأ تمارينك، تذكر أن تمدد عضلاتك يساعدك على الإحماء للتمارين، حيث يوصي الخبراء باللجوء إلى تمارين الإطالة الديناميكية من خلال تمديدات مختلفة مما يبقيك في حالة نشاط ويرفع درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، وهذا بدوره يساعد على تحسين المرونة، مما يسمح لك بجني أقصى قدر من الفوائد من جلسة التمرين.



الاسترخاء خلال جلسة التمرين

خصص وقتًا للراحة

سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فأخذ راحة خلال فترة التمرين أمر مهم، بدون راحة، من المحتمل أن تشعر بالإرهاق وقد تفقد الاتساق، ويمكن أن تجعلك قلة الراحة أكثر عرضة للإصابة، أيضًا قد يؤثر التدريب المستمر على صحتك العامة.