اليوم السابع
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إصابة 125 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى غرب نابلس بالضفة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:00 ص
إصابة 125 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى غرب نابلس بالضفة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله /أ ش أ/

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 أصيب نحو 125 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى والاختناق بالغاز المسيل للدموع ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية برقة التى تحولت إلى قطعة من الجحيم بشمال غرب محافظة نابلس الشمالية بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى - فى بيان صحفى اليوم - إن 42 فلسطينيًا، بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 83 آخرون بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطنين بحروق، خلال مواجهات شهدتها القرية.

وعالجت الطواقم الطبية طفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها.

وتشهد قرى وبلدات مُحافظة نابلس تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" سالفة الذكر يوم الخميس الماضي. ويزداد عنف المُستوطنين، على نحو خاص، فى مُحافظتى نابلس شمالًا والخليل جنوبًا.

وفى وقت سابق الليلة، هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين فى برقة.

واستغاثت المساجد بالمواطنين الفلسطينيين لصد عدوان المُستوطنين والدفاع عن منازلهم ومتتلكاتهم. وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تسللوا من "حومش" وهاجموا المنازل بالحجارة وكسروا نوافذ المنازل وألحقوا أضرارا بالغة بها. وحطم مستوطنون كذلك شواهد قبور فى أراض قريبة من بؤرة "حومش" الاستيطانية.

 


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