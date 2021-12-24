إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة مع 3 أشخاص لخلافات مالية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب شاب بطلق نارى من فرد خرطوش، خلال مشاجرة مع 3 أشخاص، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقله على إثر ذلك إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحويله لمستشفى بنها العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "م. م"، 33 سنة، مصابا بطلق ناري في المؤخرة، وتم تحويله لمستشفى بنها العام لتلقى العلاج.

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير الباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال المصاب اتهم كلا من "أ ع"، و"أ ع"، و"م ع"، بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش إثر خلافات سابقة بينهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بضبط المتهمين لسؤالهم.