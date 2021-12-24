اليوم السابع
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أول صور من داخل شقة عروس الشرقية بعد وفاتها فى حادث تصادم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:24 م
أول صور من داخل شقة عروس الشرقية بعد وفاتها فى حادث تصادم شقة عروس الشرقية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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ينشر "اليوم السابع"، صورة العروس التي لقيت مصرعها خلال ذهابها للكوافير يوم زفافها اليوم، كما لقي شقيق العريس وأبنة خاله مصرعهما في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى، وشيعت جنازتهم مساء اليوم.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد، تصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه بنتين، أصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطيع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر أمنى إن المتوفين، كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير للكوافير، حيث كان من المقرر إقامة حفل زفافها اليوم، بمدينة الصالحية الجديدة، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفين هم، أسماء محمد ناجى، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهى عروسة، وأبنه خالة العريس هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس، محمد فتحى إبراهيم، 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

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شقة-عروس-الشرقية-(6)

 

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شقة-عروس-الشرقية-(5)

 


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