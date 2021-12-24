كانت رايحة الكوافير.. تفاصيل مصرع عروس وابنة خالتها وشقيق العريس بالإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وهم عروس وشقيق العريس وابنة خالة العروسة، اليوم الجمعة، خلال ذهاب العروسة إلي الكوافير، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد، تصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه بنتين، أصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطيع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر أمنى أن المتوفين، كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير للكوافير، حيث كان من المقرر إقامة حفل زفافها اليوم، الذى كان مقرر له خلال أيام، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفين هم، أسماء محمد ناجى، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهى عروسة، وأبنه خالتها هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس، محمد فتحى إبراهيم، 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية.





وتتواجد الآن جثامين المتوفين الثلاثة بمشرحة مستشفي التل الكبير، وسط حزن وصراخ أهلهم من صدمة وشدة الحزن على الضحايا، ولم تصرح النيابة العامة حتى الآن بدفن الحثامين.