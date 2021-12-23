وزير التعليم العالى يعلن بدء التقديم للاشتراك بمشروع التأمين الطبى بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد ناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

وأوضح الدكتور هشام المناوي نائب رئيس الصندوق، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها: تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة)، بالإضافة إلى الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات.

ويشمل نطاق التغطية الطبية للأعضاء، داخل جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات وفي أغلب المستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من أن الشبكة الطبية تُغطى معظم المستشفيات والمراكز الكبرى فى مصر، إلا أنه تم منح العضو حق استرداد (70%) من القيمة المدفوعة، في حال إن كانت الخدمات الطبية المؤداة خارج تلك الشبكة.

وأشار د. عاطف العوام أمين الصندوق، أن ‎مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو، بعد قيام الصندوق بتقديم الدعم المادي اللازم، والتي جاءت على النحو التالي:

الأعضاء حتى سن (30) سنة : 2000 جنيه.

الأعضاء من سن (30) سنة حتى (40) سنة : 2400 جنيه.

الأعضاء من سن (40) سنة حتى (50) سنة : 4400 جنيه.

الأعضاء من سن (50) سنة حتى (60) سنة : 5200 جنيه.

الأعضاء أكثر من سن (60) سنة : 6880 جنيه.

وأكد د. عاطف العوام على استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، حيث إن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالي يعُد اختياريًا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات.

ونوه د. محمد يوسف المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الخدمات الصحية المُقدمة حاليًا تأتى ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وسيتبعُها إعداد دراسة إكتوارية، وبناءًا على عدد المُشاركين، سيتم ضم عائلات أعضاء هيئة التدريس في المرحلة الثانية.