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نيجيرفان بارزاني: كردستان سيظل داعما لحل مشكلات العراق

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:32 ص
نيجيرفان بارزاني: كردستان سيظل داعما لحل مشكلات العراق نيجرفان بارزانى
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن للعراق وضعاً خاصاً، وأن إقليم كردستان لن يكون أبداً جزءاً من المشاكل، بل سيظل كما هو دائماً عاملاً مساعداً على الحل الواقعي لها والوصول إلى شراكة حقيقية بين الأطراف العراقية.

 

واستقبل نيجيرفان بارزاني، أمس الأربعاء، وفد الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية برئاسة نوري المالكي.

 

وبحسب بيان رئاسة إقليم كردستان أكد نيجيرفان بارزاني فيما يتعلق بنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، أن "للعراق وضعاً خاصاً وأن إقليم كردستان لن يكون أبداً جزءاً من المشاكل، بل سيظل كما هو دائماً عاملاً مساعداً على الحل الواقعي للمشاكل والوصول إلى شراكة حقيقية بين الأطراف العراقية".

وبحث اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، وانتخابات مجلس النواب وقلق وانزعاج الأطراف الرافضة لنتائجها، والعملية القانونية والطعون في نتائج الانتخابات.

 

واتفق الجانبان عل أنه "رغم الرفض والملاحظات على نتائج الانتخابات، فإن أوضاع البلد والتحديات والمسؤولية المشتركة تدعو القوى والأطراف العراقية كافة إلى التوصل إلى تفاهم مشترك، بمراعاة المصلحة العامة ومستقبل البلد، لغرض حل المشاكل وتجاوز الوضع وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين، وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجه البلد في الحاضر والمستقبل وتحفظ الأمن والاستقرار".

 

وحول مشاكل أربيل – بغداد، تم التباجث بحسب البيان حول "برنامج عمل الوفد الضيف ولقاءاته واجتماعاته في إقليم كردستان، طريقة التعاطي مع الوضع ومحاولات حل المشاكل شكلت محوراً آخر للقاء".


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