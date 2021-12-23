اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:01 م
أكرم القصاص
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مُستوطنون يُهاجمون المنازل بنابلس والمساجد تحث الفلسطينيين على التصدى لهم

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:07 م
مُستوطنون يُهاجمون المنازل بنابلس والمساجد تحث الفلسطينيين على التصدى لهم عنف المستوطنيبن _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين فى بلدة برقة بمحافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية والتى تشهد تصعيدًا غير عادى من قبل المستوطنين منذ نحو أسبوع.

 

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تسللوا من مُستوطنة "حومش" المُخلاة إلى البلدة، وهاجموا المنازل بالحجارة وكسروا نوافذ المنازل وألحقوا أضرارا بالغة بها.

 

واستغاثت المساجد بالمواطنين الفلسطينيين لصد عدوان المُستوطنين والدفاع عن منازلهم ومتتلكاتهم.

 

وتشهد قرى وبلدات مُحافظة نابلس هجمات مُتصاعدة من قبل المستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة مُستوطنة "حومش" سالفة الذكر يوم الخميس الماضي. ويزداد عنف المُستوطنين، على نحو خاص، فى مُحافظتى نابلس شمالًا والخليل جنوبًا.

 


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