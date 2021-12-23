اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:23 م
أكرم القصاص
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ميناء الإسكندرية يشهد تداول 150 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:20 م
ميناء الإسكندرية يشهد تداول 150 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ48 السابقة؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 150 ألف طن تقريبا، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1917 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 57 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 36 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
 
وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
 
 
 
 
 

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