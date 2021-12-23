مع استمرار أزمة سلاسل التوريد والتضخم.. البيت الأبيض: بايدن أنقذ "عيد الميلاد"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس بايدن وإدارته "أنقذوا عيد الميلاد" مع استمرار مشاكل سلسلة التوريد وارتفاع التضخم.

وأضافت بساكي عقب اجتماع بايدن مع قادة الأعمال لمعالجة اضطرابات سلسلة التوريد: "كما قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم ، فإن هدايا عيد الميلاد تصل في الوقت المحدد هذا العام .. بشرى سارة. لقد أنقذنا عيد الميلاد ، وذلك لأن الرئيس بايدن أدرك هذا التحدي في وقت مبكر".

وأضافت: "في إطار العمل على معالجة قضايا الشحن عمل كوسيط نزيه لجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين معًا وركز على معالجة المشكلات العملية عبر سلسلة التوريد العالمية".

وأصدرت إدارة بايدن "صحيفة وقائع" قبل الاجتماع الذى وصفت الوضع بانه أقوى نمو اقتصادي لأي رئيس في عامه الأول منذ نصف قرن وحددت فيه "العمل الجاد لخفض أسعار السلع والبنزين للأمريكيين".

وجاء في البيان: "منذ اليوم الأول، كان الرئيس بايدن يركز على إعادة فتح الاقتصاد واتخذ إجراءات صارمة لخفض أسعار السلع والبنزين للأمريكيين لقد أحرزت فرقة العمل المعنية باضطرابات سلسلة التوريد التابعة للرئيس تقدمًا كبيرًا للتخفيف من الاختناقات في الوباء العالمي".

وأصبحت الموانئ واحدة من العديد من الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية حيث تمتلئ السفن بصناديق تحمل كل شيء من الإلكترونيات إلى زينة عيد الميلاد، وأدت الأعمال المتراكمة إلى خلو بعض الأرفف في المتاجر خلال موسم التسوق المزدحم في العطلات.

يعتقد بعض الخبراء أن الأزمة في موانئ الدولة يمكن أن تستمر حتى منتصف عام 2022، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي ، وفقا لتقرير جديد لوزارة العمل صدر يوم الجمعة ، مسجلا أعلى زيادة منذ يونيو 1982 ، عندما بلغ التضخم 7.1%.