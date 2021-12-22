"أزمة سكر" في الولايات المتحدة تهدد حلويات الكريسماس.. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تعانى الولايات المتحدة من نقص السكر بسبب أزمات سلاسل التوريد، حيث أبلغ مصنعي الحلوى عن زيادة أسعار السكر الأمر الذي يحد من قدرتهم على تلبية طلبات حلوى عيد الميلاد بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

وفقا لشبكة سي ان ان، يعاني صانعو الحلوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص العمالة وعقبات سلسلة التوريد التي تؤثر على قدرتهم على استيعاب الطلبات مع كبار تجار التجزئة.

ووجدت بيانات من الرابطة الوطنية لمصنعى الحلوى (NCA) أن إجمالي مبيعات الحلويات الموسمية قد ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي لفترة الأسابيع الخمسة المنتهية في 5 ديسمبر هذا العام مقارنة بعام 2020.

قال كارلي شيلدهاوس ، كبير مديري الشؤون العامة في NCA: "ارتفع إجمالي عروض حلوى العطلات بأكثر من 9 بالمائة في المتوسط ​​، مما يدل على أن تجار التجزئة يعيدون الاستثمار في مجموعات التجزئة الشهيرة للعطلات حيث تظل الحلويات الموسمية جزءًا مهمًا من التقاليد والاحتفالات".

وبحسب التفرير، تستورد الولايات المتحدة حوالي ربع احتياجاتها السنوية من السكر، وقد دُمّر جزء كبير من المحاصيل المحلية لهذا العام في جميع أنحاء لويزيانا بعد أن ضرب إعصار إيدا الولاية التي تعتبر ثاني أكبر ولاية منتجة لقصب السكر في البلاد.

في مواجهة نقص الإمدادات العالمية، فإن بعض موردي السكر لديهم مبيعات محدودة لمصنعي الأغذية، في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار الشحن بشكل كبير ، وكان لدى البرازيل وتايلاند - وهما من أكبر منتجي السكر في العالم - محاصيل أقل من المتوقع.

قال احد خبراء الصناعة: "نحاول تعديل أسعارنا أو ضبط معاييرنا ولكن هناك الكثير فقط الذي سيدفعه الشخص مقابل اختلاف طعم الحلوى"، وأشار الى ان بعض المشترين التجاريين ينظرون إلى الإريثريتول كمحلٍ بديل في إشارة إلى بديل السكر المصنوع من الذرة.

ومع قلة إمدادات السكر، عدلت الحكومة الأمريكية حصص استيراد السكر بعد فشل بعض موردي الخارج في تسليم المنتج، وقال ريك باسكو، رئيس المجموعة التجارية لرابطة مستخدمي التحلية ، إن منتجي الحلوى يتضررون من سياسة السكر الأمريكية التي تحد من الواردات لحماية المزارعين المحليين ، وبالتالي لا توفر سوى فئة من منتجي السكر الذين يحتاجون إليها لمنتجاتهم.