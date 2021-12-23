مشروعات سكنية وبناء وصيانة مساجد.. اعرف جهود وزارة الأوقاف فى تنمية الصعيد

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، جهودها في تنمية الصعيد ، في مجالات التنمية والبر، وعمارة المساجد، والمشاركة في بناء وتطوير المدارس، ففي مجال التنمية، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي على النحو التالي:

1- تم إنشاء 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- تم إنشاء 1068 وحدة سكنية بمشروع إسكان الشباب بالمنيا.

3- تم إنشاء 484 وحدة سكنية و 34 وحدة إدارية بأبراج ماقوسة بالمنيا.

4- تم إنشاء سوق متكامل 382 باكية و 14 ثلاجة بماقوسة بالمنيا.

5- تم إنشاء 132 وحدة سكنية و 23 وحدة إدارية ببرجي الفردوس والبستان بقنا.

6- تم إنشاء 30 وحدة تجارية و 8 وحدات إدارية بمول البستان بالوادي الجديد.

7- تم إنشاء 38 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بمول القصير بالبحر الأحمر.

8- تم إنشاء 44 وحدة سكنية بعروس البحر بالغردقة بالبحر الأحمر.

9- تم إنشاء 80 وحدة سكنية بجوهرة القصير بالبحر الأحمر.

10- تم إنشاء مدينة الحرفيين المرحلة الأولى 420 ورشة و 39 محلا تجاريًّا و 21 وحدة إدارية بالغردقة بالبحر الأحمر.

وجار العمل في 5 مشروعات تنموية أخرى على النحو التالي :

1- مباني خدمات الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- 300 وحدة سكنية و33 محلا تجاريًّا بأبراج سما أسوان.

3- عمارة سكنية بشارع عبد السلام عارف ببني سويف.

4- المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة 500 ورشة بالبحر الأحمر.

في مجال البر :

1- تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) لخمس محافظات من محافظات الوجه القبلي من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- تم صرف (175) مليون جنيه بروتوكول لبناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية معظمها لقرى الوجه القبلي ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات ، منها (6) مدارس بمحافظات الصعيد هي:

- مدرسة نزلة العوامر - تعليم أساسي - مركز ديروط - أسيوط.

- مدرسة عبد الكريم عمري الابتدائية المشتركة - نزلة القداديح - مركز أبنوب - أسيوط.

- مدرسة المندرة قبلي الجديدة للتعليم الأساسي - مركز منفلوط - أسيوط.

- مدرسة نجع كيريت تعليم أساسي - الحرجة البحري - مركز البلينا - سوهاج.

- مدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة - العتامنة - مركز طما - سوهاج.

- مدرسة الخور قبلي الابتدائية الجديدة - العباسية - مركز كوم امبو - أسوان.

في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات منها أربع مدارس بمحافظات الصعيد هي:

- مدرسة عزبة الملك تعليم أساسي - كفر الصالحين - مركز مغاغة - المنيا.

- مدرسة عزبة الزرابي تعليم أساسي - بني حسن الشروق - مركز أبو قرقاص - المنيا.

- مدرسة جزيرة شندويل الابتدائية الحديثة - جزيرة شندويل - مركز سوهاج.

- مدرسة الخنانسة شرق الجديدة تعليم أساسي - الخنانسة - مركز المنشأة - سوهاج.

3- تم صرف 32,609,674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لأهالي حلايب.

4- تم صرف (5) ملايين جنيه لمتضرري السيول والأمطار بمحافظة أسوان ، وجار صرف خمسة ملايين أخرى.

5- تم صرف (355) ألف جنيه لمتضرري حادث قطار سوهاج.

6- تم توزيع (2286) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف لمليونين ومئتين وست وثمانين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد.

في مجال عمارة المساجد :

- تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 760 مسجدًا من 2014م حتى تاريخه ، بتكلفة تقدر بنحو (517) مليون جنيه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ، وجار العمل في (158) مسجدًا إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا بتكلفة تقدر بنحو (238) مليون جنيه.

- تم افتتاح 935 مسجدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 24 ديسمبر 2021م ، منها 655 مسجدًا إحلالا وتجديدًا ، و79 مسجدًا صيانة وترميمًا.

- تم فرش 1288 مسجدًا من سجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.